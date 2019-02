Onde krefter inntar kinolerretet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I skrekkfilmen «The Prodigy» møter vi Taylor Schilling («Orange Is the New Black») som bekymret mor og Jackson Robert Scott (Georgie i grøsseren «It») som hennes sønn med forstyrrende oppførsel.

I frykt for sin egen og sin manns sikkerhet, må Sarah sette til side morsinstinktet for å finne ut hva, eller hvem, som forårsaker sønnens voldelige handlinger.