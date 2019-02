Pangstarten på årets ski-VM er gull verdt for reserven

NAMDALSAVISA

Maiken Capsersen Falla og Mari Eide sørget for en alle tiders sprintjubel på første dag av VM i Seefeld. VM-reserven Ane Appelkvist Stenseth har trolig omtrent like stor grunn til å juble for medaljene – med tanke på framtida si som skiløper.

For dette var ikke bare medaljer til Falla/ Eide. Det er også en gedigen revansje for sprinterne i norsk langrenn. For etter svenskenes store dominans på sprint i vinter, har det gang på gang blitt slått fast at Norge har sakket akterut når det handler om å gå hurtigst mulig med ski på beina.

Ane Appelkvist Stenseth har på en måte også lidd for dette. Da hun satte storparten av deltakerne, med unntak av Falla, på plass i prologen i NM, var det noen som mente at det også var et bevis på at bredden i toppen av norsk sprint var borte.

I dag er det ingen som snakker slik. For på sprinten i Seefeld tok Norge to medaljer. I tillegg var 19-åringen Kristine Stavås Skistad et fall fra noe som kunne blitt riktig så stort, mens Tiril Udnes Weng måtte si takk for seg i kvartfinalen.

Den eneste som ikke gikk videre fra prologen var Lotta Udnes Weng. Hun ble norsk mester i Meråker for bare tre uker siden. Nok et bevis på at nivået i NM slett ikke er å kimse av.

Slik er livet som VM-reserve i Seefeld Ane Appelkvist Stenseth fra Grong fikk ikke mindre lyst til å gå VM-sprinten etter å ha sett VM-løypene, men må nok se VM-sprinten fra sidelinjen.

Ane Appelkvist Stenseths prestasjoner i verdenscupen har også på en måte gått «under radaraen» for mange. Både da hun tok 11. plass i Lahti og nå sist fjerdeplass i Cogne, var det for noen lett å forklare resultatene med at mange av verdenseliten ikke var på plass.

En titt på resultatene for rennet i Lahti målt opp mot resultatlista i Seefeld nyanserer dette bildet ganske så kraftig. For med ett unntak var samtlige som var foran Stenseth i Lahti, blant de 30 som gikk kvartfinaler i VM, og fem av de ti gikk semifinaler i VM torsdag.

Med andre ord; det var slett ikke noe B-preg over Lahti-feltet. Og to av de tre løperne som var foran Stenseth i Cogne sist lørdag, var i semifinale under VM torsdag!

Ane Appelkvist Stenseth har tjent gode penger i vinter Kan endelig leve av idrett Ane Appelkvist Stenseth smiler bredt om dagen. Ikke bare på grunn av at hun er på plass i Seefeld, men for aller første gang tjener 23-åringen på langrennssatsinga.

Hvorfor er dette godt nytt for Stenseth?

En ting er at det viser hvilket framtidig sprintkort Stenseth kan være for Norge. Det andre er med tanke på opprettelse av et nytt sprintlandslag kommende sesong, som er under diskusjon.

Stenseth er langt unna å være aktuell på lag med tanke på distanserenn. Men siden mange løpere nå har tydelige kvaliteter i sprint, som nevnte Skistad og altså Stenseth, skal det ikke mye fantasi for å skjønne at dette er løpere som forbundet vil ha i sin fold.

Så vil tida vise om det for Stenseths del blir på et rekruttlandslag, eller altså på et eget sprintlag.

For torsdag 21. februar ble det slått fast en gang for alle at Norge også er en sprintnasjon i damelangrenn. Mari Eide kom med i siste liten, etter knivskarp duell med Ane Appelkvist Stenseth fra Grong.

Akkurat det viser også at Stenseth nå er i verdenstoppen.

En slik løper skal selvsagt ha plass på et landslag.