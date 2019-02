Sørlie mener det haster med ny rådmann i Nærøysund

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Sørlie ble tilsatt som prosjektleder i sammenslåingsprosessen for de to kommunene i fjor høst, og meninga er at hun tiltrer som rådmann i Nærøysund kommune fra 1. januar 2020. Arbeidsutvalget for nykommunen får en mulig tidligere tiltredelse som sak på sitt bord i tirsdagens møte.

– Det er fra prosjektleder ønskelig å få det administrative ansvaret i begge kommuner – Vikna og Nærøy – så snart som praktisk mulig og ut året 2019. Fra samme endringsdato og ut året foreslås stillingene til dagens rådmenn i hver kommune omgjort til assisterende rådmann. Ny rådmann i Vikna og Nærøy vil delegere til assisterende rådmenn å drifte og sluttføre avviklinga av henholdsvis Nærøy og Vikna, skriver Hege Sørli i sitt saksframlegg, men uten å foreslå konkret vedtak.