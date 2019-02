Ser du forskjellen?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politikerne i Namsos, Fosnes og Namdalseid har for lengt blitt enige om at Namsos sitt kommunevåpen med elgen som motiv skal videreføres som kommunevåpen når nykommunen er et faktum fra årsskiftet.

Som et ledd i arbeidet med å meisle ut en grafisk profil for nykommunen, har man blitt enige om foreta justeringer av kommunevåpenet.