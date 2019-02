Tronesrennet innleder hektisk sluttspurt for NA-karusellen

NAMDALSAVISA

TRONES: – Vi håper på flest mulig deltakere. Det var dårlig påmelding i starten av uka, men det har tatt seg godt opp etter hvert. Det er nok en del som ser an hvem som er påmeldt før de kommer. Og så vet vi av erfaring at spesielt deltakerne i åpen klasse er litt sene med å melde seg på, sier Kari Skarstad, rennleder for NA-karusellen lørdag.

Treffpunkt

NA-karusellen går inn i siste fase, med tre konkurransehelger på rappen.