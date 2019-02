Vertshuset Herlaug søker om ny tomt

NAMDALSAVISA

LEKA: Vertshuset Herlaug AS har søkt Leka kommune om ny tomt i havneområdet på Skei. Tomta vertshuset ønsker ligger like nord for Skeisenteret og fergekaia på Leka. Ifølge søknaden planlegger Vertshuset Herlaug et nytt spisested i havneområdet.

Arealet bedriften ønsker å leie er på 20 ganger 20 meter.