Vil få farlige vogntog vekk fra vegene

OSLO: Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse.

I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten.

– Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hele 83 prosent av de spurte mener at kravene til vogntog som ferdes på norske vinterveGer bør skjerpes.

Det viser eI fersk undersøkelse utført av InFact for NAF. Over halvparten svarer at de ikke er tilfreds med kontrollen myndighetene utfører med vogntog.

– Folk ønsker at politikerne og vegmyndighetene tar i bruk kraftigere lut enn de gjør i dag for å få farlige vogntog bort fra vegene. Vogntogene gir en uakseptabel utrygghet langs vegen, sier Ryste.

Hele 45 prosent svarer at de selv har sett vogntog i vinter som står fast eller har kjørt av vegen.