Vogntog-ulykker skal under lupen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er på høy tid med denne undersøkelsen. Det er også avgjørende at man ser på transportbestillerne. Det er ingen tvil om ansvaret som påligger transportkjøperne, men de har så langt gått under radaren. Det har ikke vært noen risiko for dem å bestille useriøse og ofte lovstridige transporter. Nå er det på tide at man ansvarliggjør alle ledd i transportkjeden. Det er i hvert fall sikkert at dersom ingen etterspør disse transportene, ja så kommer de ikke, sier Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund til NA.

Skadeomfang

Ulykker med vogntog som kommer ut av kontroll, skjer med både norske og utenlandske transportører.