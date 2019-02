Funnet skyldig i brudd på kulturminneloven – men slipper fengsel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Tingretten det hevet ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at Ivar Amundsen og Svein Ove Buvarp gjorde tiltak på båtvraket som «kan skade» det, skriver Namdal tingrett om skyldspørsmålet.

Og konkluderer med at det er uomtvistet at båtvraket er fra ca. 1750 og at også de øvrige objektive vilkårene for straffskyld er oppfylt.