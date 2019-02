NAMDALSAVISA

NAMSOS: – De siste dagers omtale knyttet til et barbesøk hvor Trond er på en video knyttet til damer, har skapt ny debatt om Tronds tillit og dømmekraft, sier leder av valgkomiteen, Jorodd Asphjell.

Like etter valgkomiteen i Trøndelag Ap startet sitt møte fredag, meldte Trond Giske selv på Facebook at han hadde fått beskjed om at det ikke var mulig å få til noen enstemmig innstilling på hans plass i arbeidsutvalget i fylkesstyret, og at en plass i utvalget ikke er verdt støyen.