Kent Jøran ble kåret til Mr. Gay og kjenner seg igjen i mye av det Henning (18) beskriver

– Da jeg tok valgte å være åpen om min seksuelle legning for 18 år siden, tenkte jeg at all skepsis mot homofile på videregående ville være borte om maks 10 år. Det er helt ufattelig at det fortsatt er slik.