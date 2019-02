NAMDALSAVISA

OSLO: Ti år etter de takket for seg gjør De Nye Gitarkameratene comeback med to utsolgte kvelder i Oslo Spektrum 26. og 27. april. Nå er det også klart at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm legger ut på norgesturne – som starter i Ålesund 31. mai.

Deretter skal 18 spillesteder besøkes, fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Heimfylket til namsosing Holm får derimot ikke besøk av kvartetten.