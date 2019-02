«Denne maktkampen er det Giske selv som har satt i gang»

NAMDALSAVISA

Trond Giske har igjen skapt splittelse og strid i Arbeiderpartiet etter det som nå er blitt en famøs video av ham selv, hengende over ryggen på en ung kvinne på en bar i Oslo klokka 02.00.

Giske valgte å trekke seg fra nominasjonsstriden til verv i partiet, men ikke uten å legge skylda på mediene og det han kaller et ledd i en maktkamp. Samtidig erklærer han mer eller mindre åpen krig med partileder Jonas Gahr Støre, og at han ikke har tenkt å gi seg som politiker.

Giske gir opp Trøndelags-ledelsen Valgkomiteen i Trøndelag Ap trekker sin innstilling av Trond Giske til verv i fylkesstyret etter video fra utested.

Nye Namsos Ap takket nei til å få besøk av Giske Nye Namsos Ap har takket nei til å få besøk av Trond Giske i partimøter i regi av lokallaget i valgkampen.

Videoen i seg selv kunne ha vært uskyldig nok, så lenge personen i hovedfokus ikke hadde vært Trond Giske. Det er bare noen uker siden det ble stadfestet på nytt at han har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Da Giske ble felt av #metoo-bevegelsen og gjentatte varsel om hans oppførsel overfor unge kvinner, erkjente han at han hadde satt seg selv i uheldige situasjoner med alders- og maktforskjell, blandet med alkohol. Han lovet det ikke skulle skje igjen. Da er det oppsiktsvekkende at det dukker opp en video som minner om nøyaktig de samme situasjonene, samme helg som valgkomiteen er i ferd med å innstille ham til nye tillitsverv i partiet.

For dem som varslet om Trond Giske må det framstå som en hån når han opptrer som selfie-konge på Bar Vulcan i Oslo, attpåtil sammen med lederen i valgkomiteen. Det burde Trond Giske forstå. Iallfall når han vet at han fortsatt har sviktende tillit i store deler av partiet, og burde ligge uhyre lavt, iallfall i sammenheng med alkohol og unge kvinner. Det er her den manglende dømmekrafta ligger, og som naturlig nok gjør at både hans tilhengere, valgkomiteen og partiledelsen nå har fått nok.

Reaksjoner mot Trond Giskes styreverv i Trøndelag Arbeiderparti: – Det kan ikke være slik at flinke har større rett til å oppføre seg dårlig En enstemmig valgkomite i Trøndelag Arbeiderparti vil ha Trond Giske inn i fylkesstyret. Det reagerer namsosordfører Arnhild Holstad på.

Dette har Giske klart helt selv, uten hjelp av VG. Han burde være den første til å forstå at en slik video ville kunne bli brukt i det han kaller en maktkamp. Denne maktkampen er det Giske selv som har satt i gang – ved å forsøke å vinne tilbake makta han skuslet bort.

Det står respekt av Nye Namsos Arbeiderparti som allerede før videoen ble kjent, varslet at de ikke ønsket Giske-besøk i lokalvalgkampen, fordi det ville ta fokus vekk fra politikken. Vi sier som Namsos-ordfører Arnhild Holstad gjorde på NRK Dagsrevyen lørdag – vi er møkklei.

Se innslaget på Dagsrevyen lørdag her!