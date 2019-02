Hytteeiere føler seg lurt av kommunen

NAMDALSAVISA

SITTER: Årsaken til at hytte-eierne nå reagere er planene om å fradele et areal like ved hyttene og havna til næringsformål hvor kjøper er Flatanger kommune, skriver Flatangernytt.

– Vi føler oss ført bak lyset. Vi går ikke i banken og låner to millioner kroner til ei hytte, om vi vet at det skal bli et industriområde like ved. Da hadde vi funnet oss en annen plass, sier Kjell Børstad fra Namsos.

Han er en av fem hytteeiere som har sendt et brev til kommunen, der de protesterer mot planene om å fradele 26 dekar av Nausthaugen til næringsformål.

De viser til at de kjøpte hyttetomtene på bakgrunn av en reguleringsplan fra 4. desember 2013. Friområdet ved Nausthaugen var et viktig moment for at de gjennomførte hytteprosjektet.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås er overrasket over utspillet fra hytteeierne.

– Grunnlaget for at det ble lagt et hyttefelt ved havna, var at det ble regulert inn et næringsareal der. Derfor er dette uforståelig, sier han.