Klæbo og Iversen tok suverent gull i lagsprint

SEEFELD: – I dag visste jeg at karrieren nærmest sto på spill. Vi vet vi er best om vi er på topp, og det var vi i dag, sier Emil Iversen til NRK etter løpet.

For to år siden falt han på klønete vis under VM-finalen i Lathi. I dag var det imidlertid ingen tvil om hvem som var sterkest. Iversen sendte Johannes Høstflot Klæbo ut i første posisjon, og i siste bakke rykket 22-åringen fra Aleksandr Bolsjunov og gikk inn til mål i ensom majestet.

Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg tok bronse i kvinnenes finale, som Sverige gikk seirende ut av.