NAMSOS: – Vi har mellom fem og seks hendelser hver sesong der vi får melding om at det er noen som har skadet seg på et eller annet vis ute i marka, og ikke klarer å komme seg tilbake for egen maskin. Da må vi ut for å hente dem, forteller Erik Sævik.

Senest forrige uke måtte de ut for å hente en person ned fra Spillumsaksla som på grunn av akutt sykdom ikke kom seg ned på egen hånd. Vedkommende hadde fått en allergisk reaksjon etter å ha spist en sjokolade med nøtter.