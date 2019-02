NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det hele startet med at Sissel Hamstad kom over konseptet på internett, og syntes at dette var et flott konsept som vi burde være med på, forteller Sofie Stenkiær Hansen og Nora Lina Voie på Krus Kaffebar.

– Det er så lite som skal til for å gjøre en forskjell på noens hverdag til det bedre. For oss som jobber her for eksempel, kan vi slå av en prat med folk som sitter med en grønn kopp. Det gir jo oss også en god følelse, mener Stenkiær Hansen.