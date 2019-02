Arrangerer tidenes første Namdalspride

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På senhøsten i fjor fikk helsesykepleier Ida Gansmo Uldal og Sofia Ekker en lysende idé. De ville arrangere Namdalspride, og nå settes ideen ut i livet. 2.–5. oktober blir det markering i Namsos og flere andre steder i Namdalen, og i løpet av dagene blir det både skeiv fagdag, parade i bygatene, treff på Festplassen og en stor fest – og da er ikke hele programmet spikret engang.

– Vi skal ha parade gjennom byen, men ruta er ikke satt ennå. Vi ønsker at det skal bli stas og spas, men også litt faglig innhold. Det er nøkkelen til et mer åpent samfunn. Det skal være sånn at alle kan gå, og vi ønsker å skape et rom for å vise sammen at det er rom for alle. Vi vil gjerne ha folk i glitter og baris, men samtidig er det også rom for en bonde i fjøsdress, sier Ekker.