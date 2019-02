Eldrerådet krever at regjeringa gjør datahverdagen enklere

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det fører til meningsløs utstøting. Hadde dette vært i Frankrike, ville vi ha stått i gatene med gule vester og lagd opprør. Så forbannet er vi egentlig, slår Gunnar Hojem i Eldres råd fast.

For en knapp måned siden var Hojem og de øvrige representantene i rådet samlet for å underskrive brevet de nå har sendt regjeringa. Brevets budskap er klokkeklart: Eldrerådet krever tiltak som gjør datasamfunnet levelig for den eldre generasjonen.