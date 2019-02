Kvelds- og nattestenging av Meosen bru

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nok ei helg er over og ei ny uke kan startes med blanke ark. Og det ser det ut til at den nye uka skal være slik ei stund til også for politiet – som har hatt en behagelig natt på jobb.

– Det har vært ei relativt rolig natt og det er ingenting som har skjedd, forteller Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.