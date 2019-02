Lars Derås til minne

NAMDALSAVISA

Det var usigelig trist å motta beskjeden om at Lars så alt for tidlig var gått bort. Vi startet samtidig på legestudiet i Oslo og ble fort gode venner. Det ble starten på et varig vennskap. For tre måneder siden skulle jeg til Namsos for å jobbe en uke og gledet meg til nye møter med Lars.

Vi hadde truffet hverandre sporadisk de senere år. Vi spiste to middager sammen den uken, og hadde samtaler som om vi hadde hatt mye hyppigere kontakt. Det er noe med at man i perioder av livet knytter seg sterkere til noen, og det fellesskapet som man deler blir noe varig, uansett om livet tar litt forskjellige veier i forhold til bosted, spesialitet, osv.