Mildværet skaper endringer i NA-karusellen

NAMSOS: Kommende helg står to NA-karusell-renn på programmet, men bare ett blir arrangert.

– Per i dag har vi fortsatt nok snø til at vi skal få arrangert rennet ved skolen på «eidet», men skulle det bli for dårlig der flytter vi rennet til Midterfjellet, sier rennleder for Eiderennet, Tom Kristian Mork.