RØRVIK: – Vi er ekstremt glade for at vi har fått en artist av Luke Elliots format til Rørvik. Luke Elliot er en fantastisk singer-songwriter med en eksepsjonell tilstedeværelse og karisma på scenen, sier bookingansvarlig Ingvill Eriksen.

Luke Elliot (34) har hatt et nært forhold til Norge de senere åra. I 2015 spilte amerikaneren inn albumet «Dressed for the Occasion» i Norge, ei plate som ble mottatt til gode kritikker både her til lands og i internasjonal presse.