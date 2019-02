Glemsk – eller ikke?

NAMDALSAVISA

Min hukommelse er ikke lenger hva den en gang aldri var. En stadig større del av mitt liv består etter hvert i å prøve å huske noe. Det vil si, jeg husker hvem som var utenriksminister i Jon Lyngs regjering i 1963, men hvem jeg fikk høre et eller annet fra i går, er verre. Jeg husker hvordan personen ser ut, hvem vedkommende er gift med og enda litt til, men navnet vil ikke fram før det har gått noen minutter.

I dag var det riktig ille. Jeg hadde noen få ting jeg skulle gjøre, men hukommelsen spilte meg flere puss i løpet av formiddagen. Da jeg skulle kjøre hjemmefra, måtte jeg selvfølgelig inn en ekstra tur. Hva jeg glemte, husker jeg ikke lenger. Men noe var det, antakelig handleposen.

Så skulle jeg kjøpe et par bukser. Å prøve klær er ikke spesielt morsomt, men det må til. Problemet var bare at jeg etter prøving holdt på å gå ut av prøverommet uten å kle på meg mine gamle bukser. Heldigvis sladret speilet i prøverommet.

Vel ute av butikken kom neste store prøvelse: Hvor hadde jeg satt bilen? Jeg gikk ut nærmeste dør og trykket på bilnøkkelen. Ingen reaksjon. Noe betuttet måtte jeg bare tusle ut på andre siden av butikken, og der sto bilen.

På tur hjem skulle jeg handle litt mat. Et blikk ned i forsetet viste at jeg hadde husket å ta med noe å ha varene i, så nå hadde jeg vel full kontroll? Nei da! Vel framme ved butikkene kunne jeg fastslå at jeg hadde glemt huskelisten. Jeg orket ikke å kjøre hjem for hente den, her var det bare å ta sjansen. En rundtur resulterte i et visst antall varer som jeg håpet var riktig.

Tilbake på kjøkkenet kunne jeg konstatere at det jeg hadde handlet stemte helt med handlelappen. Min hukommelse er kanskje bedre enn sitt rykte. I morgen skal jeg handle uten huskelisten. Kanskje jeg ikke er så veldig glemsk allikevel?