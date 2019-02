NAMDALSAVISA

GRONG: Klokka 09.30 meldte Vegtrafikksentralen at fylkesveg 74 like vest for Nynes bru i Sanddøldalen var blitt midlertidig stengt.

Det er stor isgang i elva, og som en følge av dette er det fare for oversvømmelse av vegen.

Klokka 11.35 meldte Vegtrafikksentralen at vegen var åpnet for ferdsel igjen.