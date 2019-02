Kostbart kaihavari

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Rettssaken mellom saksøker Svaberget AS i Inderøy og motparten Nærøysund Kraftbetong AS fra Kolvereid gikk over tre dager i Namdal tingrett før jul. Dommen foreligger nå, og Kolvereid-firmaet tapte og må betale både erstatning og saksomkostninger.