- I forbindelse med lavinehundtrening for politiets tjenestehunder i fjellet vest for Heia, har det vært en ulykke under transport med snøskuter. En politihundefører har falt av skuteren og er kjørt til sykehus med smerter i en fot, opplyste politiet på Twitter klokka 18.27.

Like etter meldte politiet at det er opprettet sak på forholdet. Spesialenheten for politisaker samt Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.