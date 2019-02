Vil hjelpe demens-pårørende til en enklere hverdag

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: 5. mars går fristen ut for Nærøy hukommelsesteams pårørendeskole for demens. De siste to åra har pårørendeskolen blitt avlyst på grunn av lite påmeldinger. Lena Nordahl og Torill Svendsen har begge vært i hukommelsesteamet i rundt ett år, og har veldig lyst til at skolen skal la seg gjennomføre. Så langt er det imidlertid ingen som har meldt seg på.