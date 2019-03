Bjarne Brøndbo: – Å få beskjed om at livsverket til fatter'n brenner, føles helt absurd

NAMDALSAVISA

SKAGE: Klokka 02.25 natt til fredag meldte Trøndelag politidistrikt at nødetatene rykket ut på brann i bygning i Overhalla.

Ikke lenge etter ble det bekreftet at brannen var på bilopphuggeriet på Skage, hvor det oppbevares brennbare stoffer.

Mye røyk

Brøndbo opplyste tidlig til politiet at det ikke oppholdt seg folk i bygningen.

Like over klokka 04.00 opplyste brannvesenet at de hadde god kontroll på brannen. Heldigvis hadde den ikke spredt seg til lokaler hvor det oppbevares brennbare stoffer.

– En brann i et bilopphuggeri er et skrekkscenario, sier politiets innsatsleder, Rune Reinsborg.

– Vi har heldigvis et meget godt fungerende overvåkingssystem, koplet opp mot et vaktselskap som følger med bevegelser eller om det er uforutsette ting i området. Uten et sånt overvåkingssystem, ville brannen sikkert ha utviklet seg i mye lengre tid, sier Bjarne Brøndbo til NA.

– Hvordan ble du varslet?

– De ringte til meg, men telefonen min lå til lading på kjøkkenet. Deretter ringte de nestemann på telefonlista, eldstesønnen Espen, forteller Brøndbo.

Roser brannvesenet

Brøndbo kan ikke få fullrost brannvesenets innsats nok.

– Brannvesenet gjort en formidabel innsats. Den nye stigebilen har tydeligvis hatt veldig effekt, sier Bjarne til NA.

– Hvordan var det å få beskjeden om at bilopphuggeriet sto i brann?

– Helt absurd, svarer Bjarne Brøndbo, som var innom mamma og pappa for å informere om brannen da NA snakket med ham like før klokka 05.30 fredag morgen.

– Dette er jo livsverket til fatter'n, legger han til.

– Vi vet ikke hvorfor situasjonen har oppstått. Da brannvesenet kom dit, opplyste de til meg at det brant i en bod over kontoret, garderober og lager. Det kan være alt fra kortslutning til andre årsaker. Dette er ingen ønskesituasjon, men jeg regner med at politiet nå starter etterforskning, sier Bjarne Brøndbo.

Han forteller at Bil1Din i april i fjor fikk besøk av blant annet El-tilsynet, der det ble gjennomført alt fra kontroll til risikovurdering.

– De avvik vi fikk fra El-tilsynet, er utbedret og godkjent, forteller han om anlegget som ble reist i 1980.

30 fra brannvesenet

I 05-tida fredag morgen opplyste operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen følgende til NA:

– Vi ble varslet om brannen på Bil1Din på Skage i 02-tida og rykket ut. Mannskaper fra Namsos og Overhalla, rundt 30 mann til sammen, rykket ut. De prøvde først å begrense brannen i bygningsmassen som henger sammen, deriblant kontorbygget, sa Morten Brøndbo.

Politiets innsatsleder Rune Reinsborg mener den nye liften til Namsos brannvesen var helt uvurderlig i denne situasjonen.

– Den har betalt seg selv allerede. Uten den, kunne det ha gått ille. For mellom bygningene står det en propantank på irka 1.300 liter.

Rundt klokka 05.30 meldte innsatsleder Svein Åge Finseth i brannvesenet at brannen var slokket.