Brann i bilopphuggeriet på Skage

NAMDALSAVISA

SKAGE: Klokka 02.56 natt til fredag meldte Trøndelag politidistrikt at nødetatene rykket ut på brann i bygning i Overhalla.

Ikke lenge etter ble det bekreftet at brannen var på bilopphuggeriet på Skage, hvor det oppbevares brennbare stoffer.

Brann startet deretter med slokking.

Innehaver opplyste til politiet at det ikke oppholdt seg folk i bygningen.

Det meldes om mye røyk på stedet.

Like over klokka 04.00 opplyste brannvesenet at de har god kontroll på brannen. Den har ikke spredt seg til lokaler hvor det oppbevares brennbare stoffer.

- Slik situasjonen er nå er det ikke fare for spredning, opplyser politiet.