Fisker funnet bevisstløs i båten

NAMDALSAVISA

LEKA: Det var fredag ettermiddag klokka 14.30 at Torghatten trafikkselskap meldte at mannskapet på MF Leka deltok i en leteaksjon etter at det var oppdaget en sjark som var gått på grunn.

- Mannskapet på ferga oppdaget en båt i fjæra ved innseilingsleia, og deltar for øyeblikket i en aksjon knyttet til dette. Hva det dreier seg om er det for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt, opplyste Øyvind Aadde, redningsleder i HRS Nord-Norge, til NA klokka 14.45.

Driftssjef Jarle Rodahl i Torghatten trafikkselskap opplyser at mannskapet på MF Leka har satt ut lettbåten - «mann over bord-båten» - og dratt ut til stedet der båten er observert.

- Stedet det dreier seg om er på utsida av Bjørknesodden på Gutvik. Mer enn dette vet jeg ikke på nåværende tidspunkt, forteller Rodal til NA klokka 14.50.

NA har fått tips om at det er en fiskebåt som skal ha kjørt opp i fjæra, og at luftambulansen er rekvirert til stedet for å bistå i redningsoppdraget.

Redningsskøyta Harald V er også på tur til Gutvik.

Torghatten trafikkselskap opplyste at MF Leka var tilbake i rute igjen med avgang fra Gutvik klokka 15.10.