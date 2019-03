Fosnes har lavest arbeidsledighet i Trøndelag

NAMDALSAVISA

FOSNES: Netto ledighet for fylket er på 2,1 prosent i februar. Bare Oppland og Troms har lavere ledighet. For landet er ledigheten på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 477. Dette gir en bruttoledighet i Trøndelag på 2,7 prosent. For landet ligger bruttoledigheten på 3,1 prosent.