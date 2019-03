Fyllekjørte og satte seg til motverge

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka 20.25 kom en politipatrulje i Namsos over en bil som sto utafor vegen i Gullvikvegen i Namsos.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at sjåføren av bilen hadde kjørt i beruset tilstand. Men da mannen skulle tas med til legevakta for blodprøve slo han seg vrang.

– Han satte seg til motverge, så det måtte brukes makt for å få satt på ham håndjern, forteller Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Mannen som er i 30-årene skal ikke være bosatt i distriktet. Han vil nå bli anmeldt og avhørt av politiet.

Bilen som mannen kjørte skal nå fjernes omgående.

– Det er bestilt bergingsbil, for det er mulig at den står utafor vegen sånn at den ikke kan kjøres fra stedet, sier Handegard.