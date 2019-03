Se snørike bilder fra Eiderennet

Årets Eidertennet gikk lørdag av stabelen på Midterfjellet i Følling, etter at det måtte flyttes fra Namdalseid på grunn av snømangel. På Midterfjellet var snøen heldigvis på plass, til glede for over hundre langrennsutøvere under helgas NA-karusell. Rennet inngikk også i Namdalsmesterskapet, der finalen går under Børgefjellrennet neste helg.