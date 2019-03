Snøen kom som bestilt

NAMDALSAVISA

FØLLING: For da helgas NA-karusellrenn sto i fare for å bli avlyst grunnet for lite snø, stilte Følling IL opp med fiks ferdig løypenett på Midterfjellet i Følling. Dermed kunne Eiderennet, som også inngikk i Namdalsmesterskapet, gå til planlagt tid.