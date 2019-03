Yr melder bikkjekaldt vær neste søndag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I dag var det nok mange som fikk seg en god latter av langtidsvarselet til Yr. For skal man tro på værvarselet for store deler av Namdalen blir det ekstremkulde neste søndag.

Det absolutte nullpunkt er på 273,15 minusgrader, og Yr melder at Namdalen når dette punktet med bare 0,15 minusgraders margin. For det meldes nemlig hele 273 minusgrader på slutten av neste uke.

Storm.no melder at det blir rundt 16 minusgrader i Namdalen samme dag, så da er det bare å krysse fingrene for at det er snakk om en aldri så liten glipp fra Yr, sånn at vi slipper tresifrede minusgrader.