Idretten trenger Nærøysund Arena

Kolvereid Idrettslag med sine drøyt 700 medlemmer er glad for at Nærøy kommune gjennom flere år har satt av midler til nye idrettsanlegg, og at dette i 2017 ble fulgt opp med oppstart av planlegging og videre i 2018 med vedtak om investering i svømme-, flerbruks- og basishall i Kolvereid sentrum.

Dette kommer både som et behov for basseng når gamle Nærøy ungdomsskole rives, som med nærhet til skolen gjør at det brukes til svømmeopplæring i skoletiden og svømmetrim og -trening på kveldstid.

Flerbruks- og basishallen vil erstatte den nedslitte og farlige Nærøyhallen. Hallens tekniske tilstand ble i august 2017 vurdert til å være så dårlig at en renovering er grovt estimert til å koste 24,5 millioner kroner. Kolvereid Idrettslag mener disse pengene er bedre anvendt i Nærøysund Arena.

Nærøysund Arenas nærhet til skole, bibliotek, næringsliv og idrettsanlegg for øvrig vil gi oss viktige møteplasser i en region som forventer en innbyggervekst på 20 prosent. Kolvereid Idrettslag vil bidra til å skape både bo- og bli-lyst i Nærøysund kommune gjennom brede, sunne og attraktive lek- og idrettstilbud i Nærøysund Arena.