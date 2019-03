Regionens største korpstreff går snart av stabelen

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: Hvert år inviterer Nærøysundet musikkorps korpsene i Ytre Namdal og Bindal til å spille sammen, og lørdag braker det løst på nytt.

– Egentlig startet dette med 50-års jubileet vi hadde i 2015. Da inviterte vi noen korps til å være med på spille, og det ga mersmak. Derfor startet vi det som heter Tonetreff året etter, sier Elfrid Eraker i Nærøysundet musikkorps.

– Nå har det blitt en tradisjon, og i helga arrangerer vi det for fjerde gang.

Ender med konsert

Eraker forteller at lørdagen starter med øvinger for de over 120 medlemmene i det samlede korpset.

– Ideen er hovedsaklig at det er mange forholdsvis små korps i regionen, og at det derfor er kjekt å få spille med over 100 andre.

På høsten sendte de ut noter som de 12 forskjellige korpsene kunne øve på, og det hele ender i en konsert som de håper folk vil komme og høre på.

– Konserten vi inviterer til blir en fin anledning til å ta ettermiddagskaffe. Vi selger nemlig kaffe og kaker i pausen, og dette blir vel verdt å få med seg, sier Eraker, som legger til at det blir et allsidig program de skal presentere for publikum i Fjellvang på Ottersøy lørdag ettermiddag.

– Som seg hør og bør blir det et par marsjer på korpskonsert, men ellers har vi flere ungdommelige og kjente låter, så det blir ganske variert.

Trivelig og inspirerende

Hun påpeker at noe av ideen med tonetreffet er å vise at det å spille i korps ikke bare handler om å spille marsjer.

– Og det som er så fint med tonetreffet er at korpsene ikke må stille fulltallige. De som har mulighet kommer, og sammen blir vi mange uansett, sier hun.

Eraker beskriver arrangementet som en stor happening når det kommer til korpsmusikk i Ytre Namdal, og legger til at det er et stort pluss at det er sosialt.

– Øvingene og konserten er hovedsaken, men tonetreffet er også veldig sosialt. Det blir en trivelig og inspirerende dag for oss.

– Plutselig spiller mange flere samme instrument, og det er veldig morsomt. Folk kan forvente et korps medstort trykk på lørdag.