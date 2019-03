Økt sosial aksept for å bruke belte i buss

NAMDALSAVISA

OSLO: – Vi er glad for å se at holdningene er i ferd med å endre seg blant de unge, og håper det også gjenspeiler seg i kontrollresultatene. Heldigvis er det få alvorlige ulykker med buss, men om noe skjer, kan beltet være forskjellen på liv og død, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Fra mandag 11. mars vil Statens vegvesen kontrollere beltebruk i busser over hele landet.

Ei spørreundersøkelse viser at en av to i alderen 15-29 år daglig eller ukentlig tar buss der det er monterte setebelter.

Bare 58 prosent svarer at de i stor grad bruker beltet. Årsakene kan være mange – sosial aksept er en av dem.

– I trafikken og når vi reiser kollektivt, har vi også et ansvar for de vi reiser sammen med. Lar du være å feste beltet i bussen, er du ikke bare til fare for deg selv, men også de andre på bussen. Så pass på vennene dine – fest deg selv og de du er glad i, sier Lutnæs.

Andelen unge som mener det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, synker jevnt og trutt, fra hele 65 prosent våren 2017 til 47 prosent høsten 2018. Dette kan tyde på at holdningene er i ferd med å snu, og at bussen ikke i like stor grad blir sett på som en «frisone» for beltebruk.

For å motivere flere til trafikksikker adferd, lager Statens vegvesen filmer som blir vist i sosiale medier, og digitalt materiell til bruk i busser og andre flater busselskapene rår over. Ny film kommer 11. mars.