620 viltpåkjørsler i Trøndelag siden nyttår

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er loggført 620 meldinger til nå i år, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NA.

– Det er skremmende mye, legger han til.

– Er det mer enn før?

– Vi har ikke gjort undersøkelser på det. Vi satt bare her og drodlet rundt det etter at en fra viltnemnda kom med et hjertesukk rundt det; om viktigheten av å varsle med en gang, sier Hollingen.

Tidligere i kveld sendte politiet ut ei oppfordring:

– Med bakgrunn i at det er generelt mange viltpåkjørsler, videreformidles følgende fra viltpatruljen: Ved påkjørsel av vilt som ikke dør på stedet – merk plassen som dyret forsvinner fra og unngå å tråkke rundt selv. Da blir det enklere å iverksette ettersøk fra viltpatruljen.

Politiet ber også om at viltpåkjørsler meldes til dem på telefonnummer 02800.

– Vi videreformidler beskjed til viltpatruljen.

Dersom det har oppstått personskade eller situasjonen for øvrig krever hurtig bistand fra nødetatene, ber politiet om at det ringes til nødnummeret 113.

Flere viltpåkjørsler i Namdalen i natt Det har vært flere viltpåkjørsler i natt, både av tog og personbil.

– Jeg tenkte; dette skjer aldri meg. Så kom plutselig elgen på vegen Alvorstynget peker Morten Saugestad mot den ødelagte frontruta etter det kraftige sammenstøtet med elg. – Jeg har vært heldig. Det kunne gått langt verre.

Elgsmell på Klinga En personbil på veg sørover fikk en elg i fronten på Fv 17 ved Klinga onsdag kveld.

Elgpåkjørsel i Namsskogan Ikke lenge etter at det smalt i Overhalla, ble det meldt om en ny elgpåkjørsel - denne gang i Namsskogan.