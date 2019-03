Gikk du glipp av noe mens du sov?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært rolig i Namdalen og ellers i Trøndelag fylkte i natt.

- Det har ikke vært noen hendelser i Namdalen i natt. Det har egentlig vært kjempestille i hele fylket, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NA torsdag morgen.

Snø og vind

I dag spår yr at det vil komme noe nedbør i form av snø på formiddagen i Namdalen. Ellers blir torsdagen svært lik de foregående dagene, med temperaturer rundt fem minusgrader og noen gråfargede skyer himmelen. I tillegg vil det trolig bli en del vind i ettermiddag ute ved kysten.

Slik lyder yrs tekstvarsel for i dag:

«Sørøstlig frisk bris utsatte steder, på kysten nordøstlig frisk bris, sør for Trondheimsfjorden stiv kuling. Først på dagen skyet oppholdsvær, utover ettermiddagen snø, først i indre strøk.»

Mirakelet i Paris

NRK, VG, TV2, ja, de fleste store norske avisene har torsdag morgen oppslag på Manchester Uniteds og trener Ole Gunnar Solskjærs (46) utrolige 3-1 seier over franske PSG på bortebane i går kveld. Seieren sikret Solskjærs menn videre plass i Champions League.

VG skriver tirsdag morgen at Uniteds stjernespiss Romelu Lukaku (25), tror det er bestemt at Solskjær blir klubbens nye permanente manager.

Ellers skriver Adresseavisen i et meningsinnlegg torsdag morgen at «Vindkraftutbygging må gi lokal vekst og arbeid». Innlegget kan du lese her.

Mistanke om salmonellasmitte

Hos NA kan du denne morgenen lese at BAMA trekker tilbake produktet «Eksotisk Miks» fra markedet etter mistanke om salmonellasmitte.

Du kan også lese at Bandet Jentabois fikk gleden av å avslutte årets UKM i Overhalla da de rocket seg videre til fylkesfinalen i Grong om fire uker.