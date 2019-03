Grong etterlyser konsekvensutredning

NAMDALSAVISA

GRONG: Formannskapet vedtok forrige uke at de ikke stiller seg fullt ut positive til en nedleggelse av Namsosbanen slik saken ligger i dag. Rådmannen foreslo at Grong kommune stiller seg positiv til en prosess for å vurdere nedlegging av banen. Men Ap-gruppa i formannskapet fremmet et nytt forslag til uttalelse som fikk klart flertall (fem mot en stemme).