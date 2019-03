Alle er enige om at Nærøysund arena blir utrolig viktig

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Det er egentlig to grunner til at vi vil fortelle om prosjektet nå. Det ene er at anbudsdokumentene for Nærøysund Arena er lagt ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin. I tillegg vil vi si noe om hvorfor det er nødvendig at denne investeringa blir gjort, sier rådmann Helge Thorsen.