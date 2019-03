NAMDALSAVISA

BOGEN: Ifølge brannoperatør på 110-sentralen, Geir ove Fossli, rykket brannvesenet mandag ut til Bogen i Nærøy etter at en mann fikk et tre over foten.

– De hadde fått treet av foten til mannen da brannpatruljen kom fram, og patruljen rykket egentlig ut på grunn av at ambulansen var for langt unna, forteller Fossli.

Brannvesenet blir på stedet til en ambulanse kommer fram.

– Skadeomfanget på mannen vet jeg ikke noe om, sier Fossli.