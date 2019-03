Stian (28) fra Namsos klar for VM i bartending i Kina

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Barsjefen på Bakgården Kristiansand er blitt en av verdens beste bartendere de siste åra. Søndag stakk namsosingen Stian Wehus av med NM-tittelen som landets beste bartender – for tredje året på rad.

– Det er faktisk aldri noen som har klart å finne NM tre år på rad før, så det er helt sinnsykt å vinne i år altså, sier Wehus.

– Høyt nivå

NM i bartending, som ble arrangert på Teateret i Kristiansand søndag, ble altså en gedigen suksess. Men noen gamle ringrever hadde meldt seg på for å stikke kjepper i hjulene for den talentfulle namsosingen.

– Etter at jeg vant i fjor, var det tre «gamle slagere» som har mye erfaring, som bestemte seg for å være med for å slå meg. Stig Bareksten – mannen bak Bareksten Gin – var blant deltakerne, så det var ekstra kult å vinne med slike karer på deltakerlista, sier Wehus.

NM – eller Bartender Of The Year – er en tredelt konkurranse der første del er en kunnskapsprøve på 20 spørsmål. Andre del er en Mystery Box der man trekker en boks med to ingredienser som må brukes.

– Der har vi ti minutter på å komme opp med en cocktail som smaker veldig godt. Jeg trakk rosmarin og løvetann-bitter som mine to ingredienser, forteller Wehus.

Imponerte Trond Moi

Siste del er selve hoveddelen i konkurransen. Der får hver deltaker forberede seg med tanke på tema – som i år var «Forest & fields».

– Der får vi ti minutter til å lage drinken foran tre dommere som sitter i baren. I år som alltid var det veldig kompetente dommere – der blant andre Trond Moi – satt i baren, forteller Wehus.

Namsosingen forteller at de dømmer etter profesjonalitet, presentasjon, drinkens utseende, aroma og smak – i tillegg til hvor godt man holder seg til temaet.

– Det handler kort og greit om å underholde dommerne og være en god bartender. Og selvsagt levere en god drink, sier han.

– Hvordan klarte du å underholde dommerne?

– Jeg klarte nok å vise min kunnskap. Det handler om å at de som sitter i baren synes det jeg holder på med er gøy og interessant. Jeg prøvde å forklare litt tanken bak nettopp den drinken, og når folk som Trond Moi sitter der, er det snakk om folk som vet hva de snakker om, smiler Wehus.

Til VM i Kina

Med NM-seier søndag, venter nå VM i Cheng Du i Kina i oktober.

– Dette blir jo mitt siste VM på et år eller to. Reglene er sånn at hvis du vinner tre år på rad, må du ta minst et års pause, forteller Wehus som mener nivået bare blir bedre og bedre for hvert år.

– Det er veldig artig å se at konkurransen blir hardere og hardere. Det leveres på et skyhøyt nivå, og det fikk vi høre fra dommerne under NM, sier Wehus.

Da NA snakket med namsosingen mandag, var han fullt opptatt på jobb igjen.

Oppskriften fra «Mystery Box»:

4 cl Bareksten Old Tom

3 ts sukker

3 cl friskpresset sitron

5 dråper dandelion bitter

rosmarin

eplemost

Oppskrift fra hovedrunden med drinken «Skog»:

3 cl Kimerud Hillside Aged Gin

2 cl Carpano Antica Formula

4 cl klarifisert kefir

3 cl hjemmelaget sirup med smak av skog. Krydderne brukt i sirupen er blant annet pors, tørket kantarell, kardemomme, granskudd og pepper.

Drinken ble servert med fritert skorsonerrot krydret med kantarellsalt.