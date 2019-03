NAMDALSAVISA

SNÅSA: Tirsdag kveld ble politiet kontaktet av fire personer som ble værfaste nord for Imsdalsfjellet i Snåsa.

– Det er et snøskuterfølge som har fått problemer, meldte politiet på Twitter kl 21.45 tirsdag kveld.

– Røde Kors og fjellstyret jobber nå med å få kjørt innover med snøskuter til følget med fire personer og tre hunder, som har kjørt seg fast med slede, fortalte redningsleder Erik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NA tirsdag kveld.

– Et forrykende vær

Redningslederen kunne fortelle at det var et forrykende vær i området, men at alle fire var i god behold.

Det var kke vær å fly tirsdag kveld, så snøskuter var eneste mulighet for å komme inn i området.

– Følget befinner seg ca halvannen time fra bilveg uten at jeg kan si det helt eksakt, forteller Walle som har godt håp om at dette vil gå bra.

Én av de fire skal ikke være kledd for uværet, og har ifølge politiet tatt tilhold i en pulk. Lokalkjente personer, sammen med politi og Røde Kors har iverksatt en redningsaksjon og forsøker å ta seg inn til de fire personene.

Venter på dagslys

Redningsaksjonen har pågått hele natta, uten hell. De fire sitter fortsatt fast i fjellet.

04.44 melder politiet at Seaking har forsøkt å fly inn i området, men måtte snu.

– Søket ble avsluttet på morgenkvisten, og vi venter nå på dagslys og friskt mannskap før vi starter opp igjen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Håvard Høyem.

– Begynner å bli preget

Ved 8.30-tida sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim at personene fremdeles ikke er lokalisert.

Store styrker deltar i søket. Blant annet er det 14 snøskutere ute, i tillegg til at Seaking har fløyet inn i området for å søke.

– Det er snø og kuling; svært krevende vær og terreng. De har vært ute hele natta og begynner å bli preget av det. De har søkt ly under en skrent og under sleden de har med, sier Lægdheim.

Politiet har fremdeles kontakt med de savnede.

– Vi har fullt trøkk i Snåsa, med fire patruljer fra Snåsa, to fra Overhalla og én fra Snåsa, i tillegg til flere frivillige. Vi prøver nå å få tak i flere folk slik at man kan få litt avlasting, sier vaktleder Pål Erik Lyngstad i Røde Kors i Nord-Trøndelag.

Trønder-Avisas reporter på stedet melder ved 8.45-tida at det er svært krevende værforhold i det aktuelle området.