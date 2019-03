Dette blir NSB og Nettbuss sitt nye navn

NAMDALSAVISA

OSLO: Tirsdag ble det kjent hva Nettbuss og NSBs nye navn blir. På en pressekonferanse på Oslo S ble det nye navnet, Vy, annonsert.

– Vi har vyer og ambisjoner for fremtiden, sa konsernsjef Geir Isaksen under pressekonferanse

Vy er et skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn eller bilde av.

– Det er viktig for oss å ha vyer. Vy sier både noe om at vi skal gi gode reiseopplevelser, og at vi har store ambisjoner på vegne av kundene våre, skriver Nettbuss på sine heimesider.

– NSB-konsernet er i endring og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under ny, felles merkevare, skriver selskapet i ei pressemelding.

Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars. Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.