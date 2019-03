NAMDALSAVISA

LEKA: Torghatten trafikkselskap AS meldte tidligere tirsdag kveld at fergesambandet Skei-Gutvik var innstilt inntil videre på grunn av været. Det båser stiv kuling fra sør-sørøst, noe som skaper problem for ferga.

Ved 18.15-tida melder selskapet at fergetrafikken er gjenopptatt.