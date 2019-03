Leka-ferga innstilt for andre gang

NAMDALSAVISA

LEKA: Torghatten trafikkselskap AS meldte tidligere tirsdag kveld at fergesambandet Skei-Gutvik var innstilt inntil videre på grunn av været. Det blåser stiv kuling fra sør-sørøst, noe som skaper problem for ferga.

Ved 18.15-tida melder selskapet at fergetrafikken er gjenopptatt.

Men hvor lenge var Adam i Paradis? Litt over kl 20 kommer det en ny melding fra Torghatten som forteller at sambandet er innstilt for resten av kvelden. Første tur blir fra Skei kl 06.50 onsdag hvis værgudene spiller på lag.