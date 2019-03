Nederland er ESC-favoritt

NAMDALSAVISA

Duncan Laurence (24) fra Nederland seiler opp som het kandidat til å vinne Eurovision Song Contest (ESC) i mai. Med balladen «Arcade» har han nå plassert seg helt øverst på rankinga til Oddschecker.com.

Samtlige 41 land som bidrar, har nå valgt sine representanter. Under Nederland på bettingoversikten finner vi Russland, og deretter Sverige, som i helga kåret John Lundvik (36) og «Too Late For Love» til sin håpefulle. Norge og Keiino, med låta «Spirit In The Sky», er i skrivende stund på en niendeplass.

Årets finaleuke finner sted i Tel Aviv i Israel, med to semifinaler 14. og 16. mai og det endelige oppgjøret 18. mai.